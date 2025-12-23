В музее истории показали более 250 предметов Януковича на "сотни миллионов": есть и подделки – фото

Выставка "Про Я" в Национальном музее истории (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

В Национальном музее истории Украины 23 декабря открылась выставка "Про Я. Из жизни украинской "элиты". Экспозиция насчитывает более 250 предметов, оставленных экс-президентом Виктором Януковичем в резиденции "Межигорье" после побега в феврале 2014 года. Среди ценных вещей есть и подделки, сообщила корреспондентка LIGA.net.

Выставка будет доступна для широкой общественности с 24 декабря. Директор Национального музея Елена Земляная сообщила, что открытие выставки не имеет никакой привязки к каким-то датам – коллекция была изъята правоохранителями, а недавно передана музею на постоянное хранение по решению суда.

"Сейчас мы прорабатываем коллекцию и решили, что сейчас у нас есть возможности и свободное пространство, чтобы разместить эти вещи. Поэтому, никакого символизма в этом относительно дат нет", – отметила она.

По словам Земляной, смысл выставки не о каком-то человеке, а именно об узурпации власти и определенной "элите". Относительно суда она отметила, что государство судилось с беглым президентом, было арестовано "Межигорье", все эти экспонаты. В этот период вещи были на хранении в Национальном художественном музее Украины.

После окончательного решения суда о взыскании в доход государства, Минкульт распределил, кому какие вещи следует передать. Небольшое количество экспонатов разошлось также по региональным музеям. Но художественный музей и музеи истории получили больше всего предметов.

Стоимость экспонатов оценить невозможно, подчеркнула директор музея. Их невозможно найти на аукционах, чтобы сравнить стоимость.

"Мы можем понимать, например, что одна из представленных ваз может стоить примерно 15 000 евро... Крест. Надо еще установить, является ли он аутентичным, являются ли камни оригинальными, но да, там есть бирка. А если брать иконы, то они вообще бесценны... В целом это сотни миллионов гривен", – подчеркнула директор музея.

Музыкальная икона – подарок от Вадима Новинского (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Начальник отдела истории независимой Украины Антон Богдалов отметил, что среди экспонатов есть часы XIX века, преимущественно французские. На аукционах подобные стоят $10 000–$15 000.

Но есть в коллекции и подделки.

"Стол, который использовал Янукович, был получен нами как стол из малахита. Но по факту снизу там гранитная плита, а сверху – это малахит или это просто имитация, сказать трудно. Их должны тщательно исследовать и определить, насколько экспонаты действительно являются ценными", – сказал Богдалов.

Стол (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Однако, по его словам, наиболее ценные вещи находятся в художественном музее. Вероятно, это связано с тем, что он первым начал работать с экспонатами из резиденции Януковича, но точного ответа на этот вопрос Богдалов дать не смог.

Относительно концепции выставки он отметил, что музей долго думал, как показать Януковича, который является "неординарной фигурой" в истории Украины. Он – виновник Революции достоинства на Майдане, где убил около 100 человек, и виновником начала войны в 2014 году.

"Мы хотели показать Януковича, высмеяв его, иронично, учитывая то, что это одна из самых непутевых фигур, которая была у нас в XXI веке. Но это, в том числе и об элите, которая уже понемногу исчезает. И те коррупционеры, которые есть сейчас, они не о позолоте, а о криптовалюте больше. Это выставка-напоминание, которая должна задавать вопрос "кто ты?" посетителю", – Богдалов.

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Картина – работа футболиста Диего Марадонны (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Моенты – подарок диктатора Владимира Путина (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Рама большой иконы – подарок Нестора Шуфрича(Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Экспонаты (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)