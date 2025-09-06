У Херсонській області росіяни вдарили дроном по блокпосту, постраждали поліцейські
У Херсонській області росіяни атакували дроном блокпост. Внаслідок обстрілу постраждали троє поліцейських, повідомили в Нацполіції.
Інцидент трапився у Білозерській громаді 6 вересня. Блокпост був атакований ударним дроном, у поліцейських 21, 26 та 28 років контузії.
Також, як зазначили в обласній військовій адміністрації, близько 11:00 росіяни обстріляли з артилерії Білозерку. Постраждали дві жінки 41 та 51 років, в обох мінно-вибухові травми, а в останньої ще контузія та гостра реакція на стрес.
- 26 серпня повідомлялося, що росіяни активно б’ють дронами по трасі Херсон – Миколаїв. Її можуть перекривати.
- 5 вересня Росіяни вбили "фермера з рушницею" Олександра Гордієнка у Херсонській області. Ворог атакував дроном автівку, в якій він працював у полі.
