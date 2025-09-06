В Херсонской области россияне ударили дроном по блокпосту, пострадали полицейские

Блокпост (Иллюстративное фото: IvanSemenovich/Depositphotos)

В Херсонской области россияне атаковали дроном блокпост. В результате обстрела пострадали три полицейских, сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел в Белозерской громаде 6 сентября. Блокпост был атакован ударным дроном, у полицейских 21, 26 и 28 лет контузии.

Также, как отметили в областной военной администрации, около 11:00 россияне обстреляли из артиллерии Белозерку. Пострадали две женщины 41 и 51 года, у обеих минно-взрывные травмы, а у последней еще контузия и острая реакция на стресс.

Билозирка, скриншот Deepstate