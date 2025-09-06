В Херсонской области россияне ударили дроном по блокпосту, пострадали полицейские
В Херсонской области россияне атаковали дроном блокпост. В результате обстрела пострадали три полицейских, сообщили в Нацполиции.
Инцидент произошел в Белозерской громаде 6 сентября. Блокпост был атакован ударным дроном, у полицейских 21, 26 и 28 лет контузии.
Также, как отметили в областной военной администрации, около 11:00 россияне обстреляли из артиллерии Белозерку. Пострадали две женщины 41 и 51 года, у обеих минно-взрывные травмы, а у последней еще контузия и острая реакция на стресс.
- 26 августа сообщалось, что россияне активно бьют дронами по трассе Херсон – Николаев. Ее могут перекрывать.
- 5 сентября Россияне убили "фермера с ружьем" Александра Гордиенко в Херсонской области. Враг атаковал дроном машину, в которой он работал в поле.
