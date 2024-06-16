Відключення світла повертаються: у понеділок графіки діятимуть зранку до опівночі

Погодинні графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у всіх регіонах України

Ілюстративне фото - Сумиобленерго

У понеділок, 17 червня, після цілого дня без відключень, всі обленерго будуть знову застосовувати погодинні графіки. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

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Графіки діятимуть із 08:00 до 00:00.

З 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Причиною в Укренерго назвали прогнозоване зростання споживання на почату робочого тижня.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься, додали в компанії.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

5 червня 2024 року Кабінет міністрів підписав із ЄБРР меморандум про залучення 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Ці гроші будуть розподілені між державними енергетичними компаніями.

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