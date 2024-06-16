Отключения света возвращаются: в понедельник графики будут действовать с утра до полуночи

Почасовые графики отключения электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины

Иллюстративное фото - Сумыоблэнерго

В понедельник, 17 июня, после целого дня без отключений, все облэнерго будут снова применять почасовые графики. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Графики будут действовать с 08:00 до 00:00.

С 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

Причиной в Укрэнерго назвали прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться, добавили в компании.

Сложнейшую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

5 июня 2024 Кабинет министров подписал с ЕБРР меморандум о привлечении 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Эти деньги будут распределены между государственными энергетическими компаниями.

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