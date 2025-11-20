ВСП перевіряє скандал із шикуванням у формі в Житомирському військовому інституті

У Житомирському військовому інституті курсантів нібито покарали за відмову виходити на шикування у пікселі

Андрій Слюсаренко (Фото: Житомирський військовий інститут)

Військова служба правопорядку почала перевірку інформації із соцмереж про те, що курсантів Житомирського військового інституту нібито змусили шикуватися у військовій формі, а за відмову вони отримали догани. У виші стверджують, що це "викривлена інформація".

Користувач Х "Юнкер" (офіцер Іван Галенко) повідомив, що начальник Житомирського військового інституту полковник Андрій Слюсаренко нібито наказав курсантам прийти на шикування у військовій формі, але декілька сотень майбутніх офіцерів проігнорували наказ і прийшли в цивільному одязі, щоб не наражати себе на небезпеку.

Після цього керівництво нібито наказало дати всім "порушникам" догани за "невиконання наказу та низьку виконавчу дисципліну".

Потім, за його даними, на окремих курсантів нібито почали тиснути та змушувати казати, що вони надали неправдиву інформацію.

ВСП повідомила, що наразі проводяться опитування військовослужбовців та вивчаються дії як посадових осіб, так і курсантів інституту для встановлення причин та обставин, а також надання всебічної, об’єктивної правової оцінки ситуації.

Водночас Слюсаренко в коментарі Житомир.info заявив, що "жодного шикування не було, питання стосувалося військової форми, адже курсанти військового інституту мають бути у військовій формі".

"Тим більше, що це курсанти четвертого курсу, випускники, які мають готувати своє спорядження, військову форму до виконання надалі завдань на первинних офіцерських посадах у військових частинах. Шикування взагалі заборонені, було завдання привести військову форму одягу до ладу і надягнути", – сказав він.

На сторінці ЖВІ заявили, що "інформація про конфлікт була викривлена та скомпрометована".

"Зауваження дійсно було, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я курсантів. Наголошуємо, що навчальний заклад дотримується безпекових вимог – зокрема, заборони на проведення шикувань та інших масових заходів", – запевнили у виші.