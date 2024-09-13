Знущання з 12-річної дитини під Полтавою. Через скандальну справу звільнено двох поліціянтів

Кричущий інцидент стався ще в червні, але набув розголосу лише наприкінці серпня

Люди, які зібралися 31 серпня під Котелевським відділенням поліції (Фото: Суспільне Полтава)

У Полтавській області звільнено двох поліціянтів за результатами службового розслідування щодо резонансного злочину у селищі Котельва, де місцеві 15 і 22 років знущались із 12-річного хлопця. Про це повідомила пресслужба поліції області.

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Правоохоронці проінформували, що до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 поліціянтів. Двох із них звільнено з посад, зокрема начальника сектору поліційної діяльності місцевого підрозділу.

"Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати", – заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

30 серпня користувачка Instagram Ярослава Схороход опублікувала допис про те, що у Котельві підлітки знущалися з 12-річної дитини. Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство – зґвалтували палкою і зняли це на відео.

Історія набула розголосу зокрема і через те, що батьки фігурантів відбулися лише адміністративними штрафами по 850 та 1190 грн. Як стало відомо з реєстру судових рішень, дії фігурантів розцінили як хуліганські.

Після скандалу зі штрафами поліція оголосила 15-річному і 22-річному фігурантам про підозри за статтею про сексуальне насильство. Повнолітнього заарештовано, а неповнолітнього передано під нагляд батьків на час досудового розслідування.

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