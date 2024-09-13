Издевательство над 12-летним под Полтавой. Из-за скандального дела уволены два полицейских

Кричащий инцидент произошел еще в июне, но получил огласку только в конце августа

Люди, собравшиеся 31 августа под Котелевским отделением полиции (Фото: Суспільне Полтава)

В Полтавской области уволены двое полицейских по результатам служебного расследования в связи с резонансным преступлением в поселке Котельва, где местные 15 и 22 лет издевались над 12-летним мальчиком. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Правоохранители проинформировали, что к дисциплинарной ответственности привлечены 10 полицейских. Двое из них уволены с должностей, в том числе начальник сектора полицейской деятельности местного подразделения.

"Случившееся в Котельве недопустимо, а сотрудники, допустившие дисциплинарные проступки, должны за них отвечать", – заявил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

30 августа пользователь Instagram Ярослава Схороход опубликовала пост о том, что в Котельве подростки издевались над 12-летним ребенком. Сначала они избили мальчика, а потом начали совершать сексуальное насилие – изнасиловали палкой и сняли это на видео.

История получила огласку, в том числе, и потому, что родители фигурантов отделались лишь административными штрафами по 850 и 1190 грн. Как стало известно из реестра судебных решений, действия фигурантов расценили как хулиганские.

После скандала со штрафами полиция объявила 15-летнему и 22-летнему фигурантам о подозрениях по статье о сексуальном насилии. Совершеннолетний арестован, а несовершеннолетний передан под надзор родителей на время досудебного расследования.

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