В Україні викрито продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї – відео, фото

У Дніпропетровській і Київській областях викрили угрупування, яке підготувало до підпільного продажу одну з найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними Нацполіції, вдалося затримати організатора групи – 43-річного мешканця Полтавської області. Також були затримані два його спільники та три "кримінальники", які намагалися збути засоби ураження.

За матеріалами справи, члени групи спочатку приховано вивозили зброю з фронтових районів, а потім складували її у схронах і готували для продажу. У межах розслідування були проведені чотири етапи контрольованих оперативних закупок і 19 обшуків у Київській та Дніпропетровській областях, повідомив Офіс генпрокурора.

У фігурантів вилучили:

→ 75 зразків стрілецької зброї, зокрема 48 автоматів Калашникова та 26 пістолетів Макарова;

→ чотири кулемети;

→ вісім одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї;

→ чотири гранатомети і 31 постріл до них;

→ вісім мін і 76 гранат;

→ майже 26 000 набоїв різного калібру;

→ майже 21 кг вибухівки;

→ запали, підривачі, детонатори, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини.

Також було вилучено готівку – понад 3000 євро та автомобіль. Вартість "товару" зловмисники оцінили у 820 000 грн.

Зброю, що була пошкоджена, фігуранти відновлювали у підпільних цехах, які облаштували на території власних помешкань. А нові деталі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Після відновлення властивостей озброєння члени групи підшукували клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

Угрупування вдалося викрити на етапі підготовки до продажу – затримали усіх "на гарячому" під час передання бойових зразків. Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Затримані перебувають під вартою, їм може загрожувати до семи років за ґратами.

Арсенал зброї (Фото: Нацполіція)

Арсенал зброї (Фото: СБУ)

Арсенал зброї (Фото: СБУ)

Арсенал зброї (Фото: Нацполіція)