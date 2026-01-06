У Миколаєві батьки продали новонароджену дитину за $10 000 – відео

Батьків затримали одразу після "угоди", їм може загрожувати до 15 років ув'язнення

Затримана (Фото: Нацполіція)

У Миколаєві правоохоронці викрили батьків, які продали свою новонароджену дитину за $10 000. Наразі їх затримано, повідомили в Нацполіції.

Працівники управління міграційної поліції в Миколаївській області отримали інформацію, що 21-річна вагітна жінка разом зі 38-річним співмешканцем розпочали пошуки охочих придбати їхню майбутню дитину. Подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців.

Так звана покупчиня поспілкувалась із матірʼю та батьком, обговоривши усі умови "угоди". За дитину батьки отримали завдаток 8000 грн, а фігурантка власноруч написала розписку, у якій зобов’язалася передати дитину одразу після пологів.

Немовля народилося 1 січня 2026 року. Наступного дня фігуранти передали дитину "покупчині" в обмін на основну частину коштів неподалік пологового будинку. Одразу після цього їх затримали правоохоронці.

Чоловіку та жінці оголосили про підозру в торгівлі людьми щодо малолітньої особи. Суд постановив узяти їх під варту з можливістю внесення застави. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили, що раніше співмешканці вже потрапляли у поле зору поліції за скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, майнових та злочинів проти особи.

