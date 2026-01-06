В Николаеве родители продали новорожденного ребенка за $10 000 – видео

Родителей задержали сразу после "сделки", им может грозить до 15 лет заключения

Задержанная (Фото: Нацполиция)

В Николаеве правоохранители разоблачили родителей, которые продали своего новорожденного ребенка за $10 000. Сейчас они задержаны, сообщили в Нацполиции.

Сотрудники управления миграционной полиции в Николаевской области получили информацию, что 21-летняя беременная женщина вместе с 38-летним сожителем начали поиски желающих приобрести их будущего ребенка. Дальнейшие действия происходили под контролем правоохранителей.

Так называемый покупатель пообщалась с матерью и отцом, обсудив все условия "сделки". За ребенка родители получили задаток 8000 грн, а фигурантка собственноручно написала расписку, в которой обязалась передать ребенка сразу после родов.

Младенец родился 1 января 2026 года. На следующий день фигуранты передали ребенка "покупателю" в обмен на основную часть средств неподалеку от роддома. Сразу после этого их задержали правоохранители.

Мужчине и женщине объявили о подозрении в торговле людьми в отношении малолетнего лица. Суд постановил взять их под стражу с возможностью внесения залога. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Также правоохранители установили, что ранее сожители уже попадали в поле зрения полиции за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имущественных и преступлений против личности.

Задержание (Фото: Нацполиция)

