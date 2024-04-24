В Днепре 19-летняя местная жительница подозревается в попытке продажи собственного двухлетнего сына за миллион гривен. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

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По данным следствия, в установленное время подозреваемая пришла на место встречи, где ее задержали во время получения денег.

По словам женщины, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его продать, а на полученные деньги открыть собственный бизнес.

23 апреля женщине вручили уведомление о подозрении по статье о торговле людьми. В случае доказательства ее вины – ей грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения.

Мальчика передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас им занимаются врачи.

20 марта Нацполиция сообщила о ликвидации организованной преступной группы, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей стране.

1 апреля стало известно, что перед судом по подозрению в торговле людьми будет организована преступная группа. По данным следствия, житель Одессы привлек к деятельности двух своих знакомых – совместно с ними он вербовал, удерживал и заставлял попрошайничать других граждан.

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