У Дніпрі 19-річна місцева жителька підозрюється у спробі продажу власного дворічного сина за мільйон гривень. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними слідства, у встановлений час підозрювана прийшла на місце зустрічі, де її затримали під час отримання грошей.

За словами жінки, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його продати, а на отримані гроші відкрити власний бізнес.

23 квітня жінці вручили повідомлення про підозру за статтею про торгівлю людьми. У випадку доведення її вини – їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом підозрюваній оберуть запобіжний захід.

Хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліціянтам. Зараз ним опікуються лікарі.

20 березня Нацполіція повідомила про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні.

1 квітня стало відомо, що перед судом за підозрою у торгівлі людьми постане організована злочинна група. За даними слідства, житель Одеси залучив до діяльності двох своїх знайомих – спільно з ними він вербував, утримував і змушував жебракувати інших громадян.

Читайте також: Нацполіція: Взято "Кобу" – близького до злодія в законі "Лавасогли-Батумського": відео, фото