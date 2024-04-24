Хотіла продати сина на 1 млн гривень: Поліція підозрює жительку Дніпропетровщини – відео
У Дніпрі 19-річна місцева жителька підозрюється у спробі продажу власного дворічного сина за мільйон гривень. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
За даними слідства, у встановлений час підозрювана прийшла на місце зустрічі, де її затримали під час отримання грошей.
За словами жінки, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його продати, а на отримані гроші відкрити власний бізнес.
23 квітня жінці вручили повідомлення про підозру за статтею про торгівлю людьми. У випадку доведення її вини – їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом підозрюваній оберуть запобіжний захід.
Хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліціянтам. Зараз ним опікуються лікарі.
- 20 березня Нацполіція повідомила про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні.
- 1 квітня стало відомо, що перед судом за підозрою у торгівлі людьми постане організована злочинна група. За даними слідства, житель Одеси залучив до діяльності двох своїх знайомих – спільно з ними він вербував, утримував і змушував жебракувати інших громадян.
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