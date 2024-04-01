Нацпол: Одесит зі знайомими утримував і змушував безхатьків жебракувати – фото

Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

Перед судом за підозрою у торгівлі людьми постане організована злочинна група. За даними слідства, житель Одеси залучив до діяльності двох своїх знайомих – спільно з ними він вербував, утримував та змушував жебракувати інших громадян. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Нацполіція зазначає, що одесит організував злочинну групу, до якої увійшли двоє його приятелів: задля власного збагачення чоловіки підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх, щоб ті жебракували.

Правоохоронці зауважують, що фігуранти утримували цих людей у підвалі орендованого будинку, консультували щодо "роботи" та забороняли самим покидати приміщення – у разі спроби втекти до них застосовували психологічний тиск та фізичну силу.

Вранці ж завербованих на автівці відвозили у громадські місця з великим скупченням людей, саджали в інвалідні візки – і ті до вечора жебракували, пояснює відомство.

Впродовж дня за безхатьками спостерігали, а ввечері в них забирали весь виторг та відвозили до підвалу – більшу частину коштів фігуранти ділили між собою, а решту витрачали на харчі для "робітників" та обслуговування автівок, пише Нацпол.

Правоохоронці повідомляють, що провели санкціоновані обшуки у місцях утримання завербованих чоловіків та жінок, а також у місцях проживання фігурантів і транспортних засобах: як речові докази вилучено гроші, мобільні телефони, чорнові записи із зазначенням прибутків, інвалідні візки, документи громадян та інші речі, що мають інтерес для слідства.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

20 березня Нацполіція повідомила про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян у всій країні.

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