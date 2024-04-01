Нацпол: Одессит со знакомыми удерживал и заставлял бездомных попрошайничать – фото

Фото: Нацполиция

Перед судом по подозрению в торговле людьми предстанет организованная преступная группа. По данным следствия, житель Одессы привлек к деятельности двух своих знакомых – совместно с ними он вербовал, удерживал и заставлял попрошайничать других граждан. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Нацполиция отмечает, что одессит организовал преступную группу, в которую вошли двое его приятелей: ради собственного обогащения мужчины подыскивали на улицах города граждан без постоянного места жительства и вербовали их, чтобы те попрошайничали.

Правоохранители акцентируют, что фигуранты удерживали этих людей в подвале арендованного дома, консультировали относительно "работы" и запрещали самим покидать помещение – при попытке сбежать к ним применяли психологическое давление и физическую силу.

Утром же завербованных на автомобиле отвозили в общественные места с большим скоплением людей, сажали в инвалидные коляски – и те до вечера попрошайничали, объясняет ведомство.

В течение дня за бездомными наблюдали, а вечером у них забирали всю выручку и отвозили в подвал – большую часть средств фигуранты делили между собой, а остальные тратили на продовольствие для "рабочих" и обслуживание автомобилей, пишет Нацпол.

Правоохранители сообщают, что провели санкционированные обыски в местах содержания завербованных мужчин и женщин, а также в местах проживания фигурантов и транспортных средствах: в качестве вещественных доказательств изъяты деньги, мобильные телефоны, черновые записи с указанием доходов, инвалидные коляски, документы граждан и другие вещи, представляющие интерес для следствия

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

20 марта Нацполиция сообщила о ликвидации организованной преступной группы, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей стране.

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