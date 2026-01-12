В Украине разоблачена продажа одной из крупнейших партий "трофейного" оружия – видео, фото
В Днепропетровской и Киевской областях разоблачили группировку, которая подготовила к подпольной продаже одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время полномасштабной войны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным Нацполиции, удалось задержать организатора группы – 43-летнего жителя Полтавской области. Также были задержаны два его сообщника и три "уголовника", пытавшихся сбыть средства поражения.
По материалам дела, члены группы сначала скрыто вывозили оружие из фронтовых районов, а затем складировали его в схронах и готовили для продажи. В рамках расследования были проведены четыре этапа контролируемых оперативных закупок и 19 обысков в Киевской и Днепропетровской областях, сообщил Офис генпрокурора.
У фигурантов изъяли:
→ 75 образцов стрелкового оружия, в том числе 48 автоматов Калашникова и 26 пистолетов Макарова;
→ четыре пулемета;
→ восемь единиц другого нарезного огнестрельного оружия;
→ четыре гранатомета и 31 выстрел к ним;
→ восемь мин и 76 гранат;
→ почти 26 000 патронов различного калибра;
→ почти 21 кг взрывчатки;
→ запалы, взрыватели, детонаторы, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины.
Также были изъяты наличные – более 3000 евро и автомобиль. Стоимость "товара" злоумышленники оценили в 820 000 грн.
Оружие, что было повреждено, фигуранты восстанавливали в подпольных цехах, которые обустроили на территории собственных домов. А новые детали заказывали через специализированные интернет-платформы.
После восстановления свойств вооружения члены группы подыскивали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.
Группировку удалось разоблачить на этапе подготовки к продаже – задержали всех "на горячем" во время передачи боевых образцов. Задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.
Задержанные находятся под стражей, им может грозить до семи лет за решеткой.
- 6 января стало известно, что в Николаеве родители продали новорожденного ребенка за $10 000. Полиция задержала женщину и ее сожителя.
Комментарии (0)