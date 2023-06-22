З МОК виключили Міжнародну асоціацію боксу, яку очолює росіянин

Сесія Міжнародного олімпійського комітету позбавила акредитації Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) за численні порушення. Про це повідомляє Reuters.

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Позачергова сесія МОК за рекомендацією свого виконавчого комітету проголосувала за позбавлення акредитації Міжнародної боксерської асоціації (IBA) за "нездатність завершити реформу управління" та "неврегульованість фінансових та етичних питань".

Водночас бокс залишається олімпійським видом спорту, однак для організації кваліфікаційних олімпійських боксерських змагань не залучатиметься позбавлена акредитації IBA.

У 2019 році МОК призупинив акредитацію Міжнародної боксерської асоціації та не залучав IBA до проведення боксерських змагань на Олімпійських іграх у Токіо.

Керівником IBA із 3 листопада 2018 року є російський бізнесмен Умар Кремльов.



5 жовтня 2022 року керівництво IBA ухвалило рішення про допуск боксерів з Росії та Білорусії до змагань під егідою асоціації.

Політика IBA призвела до розколу в міжнародному боксі та створення альтернативної асоціації World Boxing, боксерські федерації низки країн залишили IBA, щоб приєднатися до нової організації.

8 лютого 2023 року Боксерська асоціація США оголосила, що її члени через конфлікт з головою Міжнародної боксерської асоціації Умаром Кремльовим не братимуть участі в чемпіонаті світу з боксу навесні 2023 року.

23 квітня в Асоціації спортсменів Німеччини назвали помилковими рекомендації МОК щодо можливості допустити до міжнародних змагань спортсменів з Росії та Білорусі у разі виконання ними низки умов.

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