Из МОК исключили Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин
Сессия Международного олимпийского комитета лишила аккредитации Международную боксерскую ассоциацию (IBA) за многочисленные нарушения. Об этом сообщает Reuters.
Внеочередная сессия МОК по рекомендации своего исполнительного комитета проголосовала за лишение аккредитации Международной боксерской ассоциации (IBA) за "неспособность завершить реформу управления" и "неурегулированность финансовых и этических вопросов".
При этом бокс остается олимпийским видом спорта, однако для организации квалификационных олимпийских боксерских соревнований не будет привлекаться лишенная аккредитации IBA.
В 2019 году МОК приостановил аккредитацию Международной боксерской ассоциации и не привлекал IBA к проведению боксерских соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Руководителем IBA с 3 ноября 2018 года является российский бизнесмен Умар Кремлев.
5 октября 2022 года руководство IBA приняло решение о допуске боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой ассоциации.
Политика IBA привела к расколу в международном боксе и созданию альтернативной ассоциации World Boxing, боксерские федерации ряда стран покинули IBA, чтобы присоединиться к новой организации.
- 8 февраля 2023 года Боксерская ассоциация США объявила, что ее члены из-за конфликта с главой Международной боксерской ассоциации Умаром Кремлевым не будут участвовать в чемпионате мира по боксу весной 2023 года.
- 23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.
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