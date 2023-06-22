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Из МОК исключили Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 16:37
Из МОК исключили Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин - Фото
Умар Кремлев (Фото - Twitter IBA)

Сессия Международного олимпийского комитета лишила аккредитации Международную боксерскую ассоциацию (IBA) за многочисленные нарушения. Об этом сообщает Reuters.

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Внеочередная сессия МОК по рекомендации своего исполнительного комитета проголосовала за лишение аккредитации Международной боксерской ассоциации (IBA) за "неспособность завершить реформу управления" и "неурегулированность финансовых и этических вопросов".

При этом бокс остается олимпийским видом спорта, однако для организации квалификационных олимпийских боксерских соревнований не будет привлекаться лишенная аккредитации IBA.  

В 2019 году МОК приостановил аккредитацию Международной боксерской ассоциации и не привлекал IBA  к проведению боксерских соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Руководителем IBA с 3 ноября 2018 года является российский бизнесмен Умар Кремлев.

5 октября 2022 года руководство IBA приняло решение о допуске боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой ассоциации.

Политика IBA привела к расколу в международном боксе и созданию альтернативной ассоциации World Boxing, боксерские федерации ряда стран покинули IBA, чтобы присоединиться к новой организации.

  • 8 февраля 2023 года Боксерская ассоциация США объявила, что ее члены  из-за конфликта с главой Международной боксерской ассоциации Умаром Кремлевым не будут участвовать в чемпионате мира по боксу весной 2023 года. 
  • 23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.

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Сергей Бережной
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