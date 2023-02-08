Боксеры США пропустят ЧМ из-за россиянина во главе Международной ассоциации бокса
Боксерская ассоциация США объявила, что ее члены не будут участвовать в чемпионате мира по боксу весной этого года из-за конфликта с главой Международной боксерской ассоциации Умаром Кремлевым. Сообщение об этом публикует The Washington Post.
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Ассоциация USA Boxing заявила, что ее члены пропустят следующий чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации любительского бокса (IBA) из-за репутации ее главы россиянина Кремлева.
Издание напоминает, что Международный олимпийский комитет дважды лишал IBA права контроля над боксом как олимпийским видом спорта из-за многочисленных скандалов и проблем с руководством. МОК критиковал Кремлева за сомнительный характер его избрания, неспособность устранить проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за попытки Кремлева совместить любительский бокс с профессиональным.
Официальные представители боксерских ассоциаций США также выражали серьезную озабоченность в связи с репутацией Кремлева.
Чемпионаты мира по боксу проводятся раз в два года и считаются главными любительскими соревнованиями за рамками Олимпийских игр.
Исполнительный директор USA Boxing Майк Макэти сообщил, что ассоциации из других стран также рассматривают возможность отказа от участия в ближайших чемпионатах мира. По его словам, боксеры его ассоциации "на 100% поддерживают такое решение", поскольку "хотят играть честно".
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