Магучіх стала трикратною чемпіонкою Європи в стрибках у висоту
Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи в стрибках у висоту, передає Укрінформ.
Магучіх здобула золоту медаль на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить у приміщенні в нідерландському місті Апельдорн.
Для перемоги спортсменка подолала висоту у 1,99 метра.
Друге місце отримала сербка Ангеліна Топич (1,95 м), третє посіла шведка Енгла Нільссон (1,92 м).
Магучіх вже втретє отримала "золото" на цьому чемпіонаті: раніше вона перемагала у 2021 та 2023 роках.
- Наразі українська спортсменка є чемпіонкою світу, Європи, Олімпійських ігор та світова рекордсменка (2,10 метра).
- У вересні 2024 року Магучіх третій рік поспіль стала золотою чемпіонкою Діамантової ліги.