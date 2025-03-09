Магучіх стала трикратною чемпіонкою Європи в стрибках у висоту

Для перемоги спортсменка подолала висоту у 1,99 метра

Ярослава Магучіх (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи в стрибках у висоту, передає Укрінформ.

Магучіх здобула золоту медаль на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить у приміщенні в нідерландському місті Апельдорн.

Для перемоги спортсменка подолала висоту у 1,99 метра.

Друге місце отримала сербка Ангеліна Топич (1,95 м), третє посіла шведка Енгла Нільссон (1,92 м).

Магучіх вже втретє отримала "золото" на цьому чемпіонаті: раніше вона перемагала у 2021 та 2023 роках.