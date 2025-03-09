Магучих стала трехкратной чемпионкой Европы в прыжках в высоту

Для победы спортсменка преодолела высоту в 1,99 метра

Ярослава Магучих (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, передает Укринформ.

Магучих получила золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике в проходящем в нидерландском городе Апельдорн помещении.

Для победы спортсменка преодолела высоту 1,99 метра.

Второе место получила сербка Ангелина Топич (1,95 м), третье заняла шведка Энгла Нильссон (1,92 м).

Магучих уже третий раз получила "золото" на этом чемпионате: раньше она побеждала в 2021 и 2023 годах.