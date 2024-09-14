Легкоатлетка Магучих стала трехкратной чемпионкой Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих (Фото: instagram.com/rosya_dp/)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих третий год становится золотой чемпионкой Бриллиантовой лиги. На турнире в бельгийском Брюсселе ей удалось обойти австралийку, говорится в зачетной таблице на сайте соревнований.

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Магучих получила золотую медаль в прыжках в высоту на финальных соревнованиях, а Ирина Геращенко – бронзовую.

Несмотря на дождь, украинская легкоатлетка поочередно взяла планки высотой 188, 192, 195 и 197 см. Ее соперницей стала австралийка Никола Олислагерс, также покорившая все эти планки.

Из-за того что планка 197 см далась австралийке только со второго раза, ей пришлось рискнуть и сразу взять 201 см, пропустив 199 см. Но ни Магучих, ни Олислагерс не смогли покорить эту планку с трех попыток.

Несмотря на это, украинка все равно одержала победу, обойдя соперницу благодаря меньшему количеству попыток. Таким образом Магучих третий год подряд стала золотым призером Бриллиантовой лиги. Ирине Геращенко удалось покорить 192 см со второй попытки и завоевать бронзовую медаль.

Таким образом тройка победительниц выглядит так:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97 Ирина Геращенко (Украина) – 1,92

Четвертое место разделили легкоатлетки Элинор Паттерсон (Австралия), Ангелина Топич (Сербия) и Лиа Апостоловски (Словения) с результатом 188 см.

Украинка Магучих стала вторым в истории Бриллиантовой лиги человеком, который смог три года подряд занять первое место. До этого в 2018-2021 годах это сделала россиянка Мария Ласицкене.