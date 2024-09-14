Легкоатлетка Магучіх стала трикратною чемпіонкою Діамантової ліги

Ярослава Магучіх (Фото: instagram.com/rosya_dp/)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх третій рік поспіль стає золотою чемпіонкою Діамантової ліги. На турнірі у бельгійському Брюсселі їй вдалося обійти австралійку, йдеться в заліковій таблиці на сайті змагань.

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Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на фінальних змаганнях, а Ірина Геращенко – бронзову.

Попри дощ, українська легкоатлетка по черзі взяла планки висотою 188, 192, 195 та 197 см. Її суперницею стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка також підкорила всі ці планки.

Через те що планка 197 см далась австралійці лише з другого разу, їй довелося ризикнути та одразу взяти 201 см, пропустивши 199 см. Але ані Магучіх, ані Оліслагерс не змогли підкорити цю планку з трьох спроб.

Попри це, українка все одно здобула перемогу, обійшовши суперницю завдяки меншій кількості спроб. Таким чином Магучіх третій рік поспіль стала золотою призеркою Діамантової ліги. Ірині Геращенко вдалося підкорити 192 см з другої спроби та здобути бронзову медаль.

Таким чином трійка переможниць виглядає так:

Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,97 Ірина Геращенко (Україна) — 1,92

Четверте місце розділили легкоатлетки Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія) та Ліа Апостоловські (Словенія) з результатом 188 см.

Українка Магучіх стала другою в історії Діамантової ліги людиною, яка змогла три роки поспіль посісти перше місце. До цього у 2018-2021 роках це зробила росіянка Марія Ласіцкене.