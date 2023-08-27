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Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 23:08
Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту - Фото
Ярослава Магучіх (Скриншот відео)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Трансляцію змагань вів телеканал Суспільне.

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На чемпіонаті світу у Будапешті українка здобула золоту медаль з результатом 2.01 метра. 

Окрім "золота" чемпіонату, Магучіх отримала ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі.

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

На другому й третьому місцях австралійки Елеанор Паттерсон, яка стрибнула на 1,99 метра, та Нікола Оліслагерс із результатом 1,99 метра.

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Наталія Медведєва
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