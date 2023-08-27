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Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

27.08.2023, 23:08
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту - Фото
Ярослава Магучих (Скриншот видео)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Трансляцию соревнований вел телеканал Суспильне.

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На чемпионате мира в Будапеште украинка завоевала золотую медаль с результатом 2.01 метра. 

Кроме "золота" чемпионата, Магучих получила лицензию на Олимпийские игры в Париже.

Новость дополняется...

Наталья Медведева
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Спортярослава магучих
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