Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Трансляцию соревнований вел телеканал Суспильне.

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На чемпионате мира в Будапеште украинка завоевала золотую медаль с результатом 2.01 метра.

Кроме "золота" чемпионата, Магучих получила лицензию на Олимпийские игры в Париже.

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