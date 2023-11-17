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Усик – Ф'юрі. Офіційно оголошено дату бою: 17 лютого

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 00:07
Усик – Ф'юрі. Офіційно оголошено дату бою: 17 лютого - Фото
Олександр Усик (Фото: EPA)

Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Про це було оголошено на пресконференції в Лондоні.

Поєдинок пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Переговори про бій між чемпіонами світу за версіями WBA/WBO/IBF Усиком і володарем титулу WBC Ф’юрі почалися ще на початку 2023-го. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але поєдинок зірвався.

Оксана Житнюк
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тайсон фьюріолександр усикбокс

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