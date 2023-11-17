Усик – Ф'юрі. Офіційно оголошено дату бою: 17 лютого
17.11.2023, 00:07
Олександр Усик (Фото: EPA)
Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Про це було оголошено на пресконференції в Лондоні.
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Поєдинок пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Переговори про бій між чемпіонами світу за версіями WBA/WBO/IBF Усиком і володарем титулу WBC Ф’юрі почалися ще на початку 2023-го. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але поєдинок зірвався.
- Після перемоги в реванші над Джошуа в серпні 2022-го, яку він присвятив ЗСУ, Усик стверджував, що боксуватиме проти Ф'юрі або не боксуватиме взагалі.
- У серпні 2023-го Усик впевнено переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі (понад 90,7 кг).
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