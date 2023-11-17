UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Усик – Фьюри. Официально объявлена дата боя: 17 февраля

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 00:07
Усик – Фьюри. Официально объявлена дата боя: 17 февраля - Фото
Александр Усик (Фото: EPA)

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Лондоне.

Поединок пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Переговоры о бое между чемпионами мира по версиям WBA/WBO/IBF Усиком и обладателем титула WBC Фьюри начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести поединок 29 апреля в Лондоне, но он сорвался.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боксАлександр Усиктайсон фьюри

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 