Усик – Фьюри. Официально объявлена дата боя: 17 февраля
17.11.2023, 00:07
Александр Усик (Фото: EPA)
Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Лондоне.
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Поединок пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Переговоры о бое между чемпионами мира по версиям WBA/WBO/IBF Усиком и обладателем титула WBC Фьюри начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести поединок 29 апреля в Лондоне, но он сорвался.
- После победы в реванше над Джошуа в августе 2022-го, которую он посвятил ВСУ, Усик утверждал, что будет боксировать против Фьюри или не будет боксировать вообще.
- В августе 2023 Усик уверенно победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в сверхтяжелом весе (свыше 90,7 кг).
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