Усик – Фьюри. Официально объявлена дата боя: 17 февраля

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Лондоне.

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Поединок пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Переговоры о бое между чемпионами мира по версиям WBA/WBO/IBF Усиком и обладателем титула WBC Фьюри начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести поединок 29 апреля в Лондоне, но он сорвался.

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