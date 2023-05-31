Американка, яка звинувачувала Байдена у домаганнях, у Москві просить про російське громадянство

Тара Рід, колишня співробітниця офісу на той час сенатора Джо Байдена, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві, приїхала до Росії, де виступила з російськими пропагандистами на пресконференції. Про це повідомляє CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час президентських перегонів 2020 року Рід звинуватила тодішнього кандидата Байдена в сексуальних домаганнях і нападах на неї, коли вона працювала в його офісі в Сенаті в 1993 році.

Байден рішуче заперечує звинувачення Рід. Також жоден колишній співробітник Байдена не заявив, що він коли-небудь був свідком або чув про будь-які сексуальні порушення в його офісі в Сенаті.

У 2020 році Байден сказав, що "однозначно заявляє, що цього ніколи, ніколи не було".

Пізніше Рід зіткнулася з питаннями довіри, зокрема щодо її освіти та інших повноважень.

Після того, як роками жінка не робила жодних заяв, вона з’явилася 30 травня у Москві, де сиділа поруч із засудженою в США шпигункою Кремля Марією Бутіною та відповідала на запитання російських державних ЗМІ.

Рід сказала, що вирішила приїхати до Росії нібито після погроз смертю. CNN зазначає, що не може підтвердити її заяви про погрози.

Під час конференції Бутіна пообіцяла обговорити можливість надання Рід російського громадянства і попросити диктатора Володимира Путіна "швидше відстежити її запит на громадянство".

Читайте також: У СБУ прокоментували російське громадянство родичів заступника голови служби Наумюка

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.