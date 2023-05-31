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Американка, обвинявшая Байдена в домогательствах, в Москве просит о российском гражданстве

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 10:27
Американка, обвинявшая Байдена в домогательствах, в Москве просит о российском гражданстве - Фото
Тара Рид (скриншот с видео)

Тара Рид, бывшая сотрудница офиса в то время сенатора Джо Байдена , обвинявшая его в сексуальном насилии, приехала в Россию, где выступила с российскими пропагандистами на пресс-конференции. Об этом сообщает CNN.

Во время президентской гонки 2020 года Рид обвинила тогдашнего кандидата Байдена в сексуальных домогательствах и нападениях на нее, когда она работала в его офисе в Сенате в 1993 году.

Байден решительно отрицает обвинение Рид. Также ни один бывший сотрудник Байдена не заявил, что он когда-либо был свидетелем или слышал о каких-либо сексуальных нарушениях в его офисе в Сенате.

В 2020 году Байден сказал, что "однозначно заявляет, что этого никогда, никогда не было".

Позже Рид столкнулась с вопросами доверия, в частности, относительно ее образования и других полномочий.

После того как годами женщина не делала никаких заявлений, она появилась 30 мая в Москве, где сидела рядом с осужденной в США шпионкой Кремля Марией Бутиной и отвечала на вопросы российских государственных СМИ.

Рид сказала, что решила приехать в Россию якобы после угроз смертью. CNN отмечает, что не может подтвердить заявления об угрозах.

В ходе конференции Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить диктатора Владимира Путина "скорее отследить ее запрос на гражданство".

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Вадим Ребрина
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