Аналітик Бжезинський: У таборі Трампа – дебати через Україну. Ніхто не знає, що він робитиме
У таборі кандидата в президенти США Дональда Трампа – дебати через Україну. На фоні пропозицій заморозити конфлікт по лінії фронту широка група республіканців наполягає, що завершення війни можливе тільки на українських умовах. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський.
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Ніхто не знає, що робитиме Трамп, якщо виграє вибори, каже Бжезинський. Він навмисно уникає конкретики, окрім загальних тверджень, що невідомо як закінчить війну за день і що слід припинити вбивства.
"Є багато припущень, що зробить Трамп. Наприклад, що може пригрозити росіянам: якщо не зупинитесь, озброїмо українців до зубів, і ви програєте. А потім так само українцям: якщо не зупинитесь, припинимо вас фінансувати. Сам Трамп нічого такого не казав", – говорить Бжезинський.
Такий підхід був би серйозною помилкою, це територіальна поразка України, що заохочує Росію до подальшої агресії проти Києва та НАТО: "Зелене світло для Путіна".
У липні держсекретар за минулого президентства Трампа Майка Помпео та близький до Трампа впливовий оглядач Девід Урбан виклали своє бачення мирного плану, нагадує Бжезинський. Вони пропонують посилення санкцій, лендліз на $500 млрд та створення фонду НАТО на $100 млрд, з яких 20% вносять США.
"Мене непокоїть, що коментар фактично завершується словами про припинення вогню по лінії фронту. Це не призведе до негайного повернення території", – каже він.
У Заходу до окупованих українських земель за такого сценарію буде те саме ставлення, що й до країн Балтії під час холодної війни – невизнання анексії. Але де-факто це територіальна поступка: "На окупованих українських територіях – жорстокі етнічні чистки. Там не залишиться населення, яке потім вимагало б звільнення".
Щодо Республіканської партії – там є прихильники Трампа, які хочуть, аби війна швидше закінчилася, і виступають за припинення допомоги Україні. Але є широка група республіканців, які "хочуть перемоги України на українських умовах і навіть щоб Байден робив більше, аби дати Києву можливість рішуче та швидше перемогти".
- Колишній державний секретар США Помпео вважає, що Трамп, якщо переможе на виборах президента, не відмовиться від допомоги Україні, а може перевести її на умови лендлізу. Бачення "мирного плану Трампа" він виклав у колонці для WSJ.
- Демократка Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%.