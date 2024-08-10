Аналітик Бжезинський: У таборі Трампа – дебати через Україну. Ніхто не знає, що він робитиме

Що буде з допомогою Україні у разі перемоги Трампа на виборах: аналітик Ян Бжезинський – про настрої у Республіканській партії

Ян Бжезинський (Фото: Ян Бжезинський/Atlantic Council)

У таборі кандидата в президенти США Дональда Трампа – дебати через Україну. На фоні пропозицій заморозити конфлікт по лінії фронту широка група республіканців наполягає, що завершення війни можливе тільки на українських умовах. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський.

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Ніхто не знає, що робитиме Трамп, якщо виграє вибори, каже Бжезинський. Він навмисно уникає конкретики, окрім загальних тверджень, що невідомо як закінчить війну за день і що слід припинити вбивства.

"Є багато припущень, що зробить Трамп. Наприклад, що може пригрозити росіянам: якщо не зупинитесь, озброїмо українців до зубів, і ви програєте. А потім так само українцям: якщо не зупинитесь, припинимо вас фінансувати. Сам Трамп нічого такого не казав", – говорить Бжезинський.

Такий підхід був би серйозною помилкою, це територіальна поразка України, що заохочує Росію до подальшої агресії проти Києва та НАТО: "Зелене світло для Путіна".

У липні держсекретар за минулого президентства Трампа Майка Помпео та близький до Трампа впливовий оглядач Девід Урбан виклали своє бачення мирного плану, нагадує Бжезинський. Вони пропонують посилення санкцій, лендліз на $500 млрд та створення фонду НАТО на $100 млрд, з яких 20% вносять США.

"Мене непокоїть, що коментар фактично завершується словами про припинення вогню по лінії фронту. Це не призведе до негайного повернення території", – каже він.

У Заходу до окупованих українських земель за такого сценарію буде те саме ставлення, що й до країн Балтії під час холодної війни – невизнання анексії. Але де-факто це територіальна поступка: "На окупованих українських територіях – жорстокі етнічні чистки. Там не залишиться населення, яке потім вимагало б звільнення".

Щодо Республіканської партії – там є прихильники Трампа, які хочуть, аби війна швидше закінчилася, і виступають за припинення допомоги Україні. Але є широка група республіканців, які "хочуть перемоги України на українських умовах і навіть щоб Байден робив більше, аби дати Києву можливість рішуче та швидше перемогти".

Колишній державний секретар США Помпео вважає, що Трамп, якщо переможе на виборах президента, не відмовиться від допомоги Україні, а може перевести її на умови лендлізу. Бачення "мирного плану Трампа" він виклав у колонці для WSJ.

Демократка Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%.