Аналитик Бжезинский: В лагере Трампа – дебаты по Украине. Никто не знает, что он сделает

Что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах: аналитик Ян Бжезинский – о настроениях в Республиканской партии

Ян Бжезинский (Фото: Ян Бжезинский/Atlantic Council)

В лагере кандидата в президенты США Дональда Трампа – дебаты из-за Украины. На фоне предложений заморозить конфликт по линии фронта широкая группа республиканцев настаивает, что завершение войны возможно только на украинских условиях. Об этом в интервью LIGA.net заявил аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский.

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Никто не знает, что будет делать Трамп, если выиграет выборы, говорит Бжезинский. Он намеренно избегает конкретики, кроме общих утверждений, что неизвестно как закончит войну за день и что следует прекратить убийства.

"Есть много предположений, что сделает Трамп. Например, что может пригрозить россиянам: если не остановитесь, вооружим украинцев до зубов, и вы проиграете. А потом так же украинцам: если не остановитесь, прекратим вас финансировать. Сам Трамп ничего такого не говорил", – отмечает Бжезинский.

Такой подход был бы серьезной ошибкой, это территориальное поражение Украины, поощряющее Россию к дальнейшей агрессии против Киева и НАТО: "Зеленый свет для Путина".

В июле госсекретарь при прошлом президентстве Трампа Майка Помпео и близкий к Трампу влиятельный обозреватель Дэвид Урбан изложили свое видение мирного плана, напоминает Бжезинский. Они предлагают ужесточение санкций, ленд-лиз на $500 млрд и создание фонда НАТО на $100 млрд, из которых 20% вносят США.

"Меня беспокоит, что комментарий фактически завершается словами о прекращении огня по линии фронта. Это не приведет к немедленному возвращению территории", – говорит он.

У Запада к оккупированным украинским землям при таком сценарии будет то же отношение, что и к странам Балтии во время холодной войны – непризнание аннексии. Но де-факто это территориальная уступка: "На оккупированных украинских территориях – жестокие этнические чистки. Там не останется населения, которое потом требовало бы освобождения".

Что касается Республиканской партии – там есть сторонники Трампа, которые хотят, чтобы война быстрее закончилась, и выступают за прекращение помощи Украине. Но есть широкая группа республиканцев, которые хотят победы Украины на украинских условиях и даже чтобы Байден делал больше, чтобы дать Киеву возможность решительно и быстрее победить.

Бывший государственный секретарь США Помпео считает, что Трамп, если победит на выборах президента, не откажется от помощи Украине, а может перевести ее на условия ленд-лиза. Видение "мирного плана Трампа" он изложил в колонке для WSJ.

Демократ Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих 5 ноября выборах президента США с результатом 42% против 37%.