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Аварія на Balticconnector. Підозрюване судно тягнуло якір по дну 185 кілометрів

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26.11.2023, 14:44
Аварія на Balticconnector. Підозрюване судно тягнуло якір по дну 185 кілометрів - Фото
Пошкодження Balticconnector (Фото: фінська поліція)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю шведському телеканалу STV сказав, що китайське судно Newnew Polar Bear, яке підозрюють у пошкодженні газопроводу Balticconnector, тягнуло якір по дну 185 км.

"Усі ці випадки з фінським кабелем, газопроводом і шведським дата-кабелем – усе це пов'язані. Вони зруйновані в результаті діяльності людини, ймовірно якорем. Ми склали карту, зняли морське дно і маємо дуже гарне уявлення про те, що сталося, і тепер постає питання: чи готова ця країна та компанія в Китаї, якій належить судно, співпрацювати", – сказав естонський міністр.

Він додав, що у випадковість того, що сталося, доволі складно повірити.

"Ми все ще на стадії розслідування, але будемо чесними: якщо ваш якір бовтається понад 100 морських миль (185 км), це дуже малоймовірно, важко повірити, що це був просто нещасний випадок", – сказав він.

Balticconnector – трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки в Балтійському морі.
  • Пошкодження підводного газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією призвело до припинення прокачування газу 8 жовтня. Одночасно було пошкоджено прокладений у тому самому районі телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією. Служби, які проводять розслідування аварії, вважають, що ці події пов'язані.
  • 25 жовтня поліція Фінляндії заявила, що підняла з дна зламаний якір. Судячи зі слідів, його тягали по дну поперек траси газопроводу.
  • У вересні 2022 року в Балтійському морі через вибухи вийшов із ладу газопровід "Північний потік".

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Андрій Водяний
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ЕстоніягазопровідХанно ПевкурBalticconnector

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