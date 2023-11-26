Авария на Balticconnector. Подозреваемое судно тянуло якорь по дну 185 километров

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью шведскому телеканалу STV сказал, что китайское судно Newnew Polar Bear, подозреваемое в повреждении газопровода Balticconnector, тянуло якорь по дну 185 км.

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"Все эти случаи с финским кабелем, газопроводом и шведским дата-кабелем – все это связано. Они разрушены в результате деятельности человека, вероятно якорем. Мы составили карту, сняли морское дно и имеем очень хорошее представление о случившемся, и теперь возникает вопрос: готова ли эта страна и компания в Китае, которой принадлежит судно, сотрудничать", — сказал эстонский министр.

Он добавил, что в случайность произошедшего довольно сложно поверить.

"Мы все еще на стадии расследования, но давайте будем честными: если ваш якорь болтается более 100 морских миль (185 км), это очень маловероятно, трудно поверить, что это был просто несчастный случай", — сказал он.

Balticconnector – трубопровод, – трубопровод, с 2019 года соединивший газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

Повреждение подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией привело к прекращению прокачки газа 8 октября. Одновременно был поврежден проложенный в том же районе телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией. Службы, занимающиеся расследованием аварии, считают, что эти события связаны.

25 октября полиция Финляндии заявила, что подняла со дна сломанный якорь. Судя по следам, его таскали по дну поперек трассы газопровода.

В сентябре 2022 года в Балтийском море из-за взрывов вышел из строя газопровод "Северный поток".

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