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Балістичні ракети Північної Кореї впали в морській економічній зоні Японії – Kyodo

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 18:24
Балістичні ракети Північної Кореї впали в морській економічній зоні Японії – Kyodo - Фото
Кім Чен Ин (Фото - EPA)

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря, які впали на східному узбережжі Корейського півострова. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на заяви уряду Японії та військових Південної Кореї.

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Міністерство оборони Японії заявило, що ракети впали у межах виключної економічної зони Японії.

Агентство зазначає, що запуск було здійснено невдовзі після попередження КНДР, що та "вживе певних дій" у відповідь на масові навчання з бойовою стрільбою в Південній Кореї недалеко від кордону.

Навчання, про які йдеться, проводилися Південною Кореєю спільно зі США з 25 травня до 15 червня.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав журналістам, що повідомлень про збитки від падіння ракет не надходило, і заявив, що Японія направила протест Північній Кореї через запуск.

  • 16 березня армія КНДР здійснила черговий випробувальний пуск неозброєної бойовим зарядом міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-17.
  • Наприкінці березня Північна Корея провела випробування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
  • 9 квітня повідомлялося, що КНДР припинила відповідати на дзвінки з Південної Кореї.
  • 31 травня Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій і корисний вантаж впали в море.

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Сергій Бережний
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КНДРбалістичні ракетиПівнічна Кореяяпонія
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