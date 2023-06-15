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Баллистические ракеты Северной Кореи упали в морской экономической зоне Японии – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 18:24
Баллистические ракеты Северной Кореи упали в морской экономической зоне Японии – Kyodo - Фото
Ким Чен Ын (Фото - EPA)

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, которые упали у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявления правительства Японии и военных Южной Кореи.

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Министерство обороны Японии заявило, что ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Агентство отмечает, что запуск был произведен вскоре после предупреждения КНДР, что та "предпримет определенные действия" в ответ на массовые учения с боевой стрельбой в Южной Корее недалеко от границы. 

Учения, о которых идет речь, проводились Южной Кореей совместно с США с 25 мая по 15 июня.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал журналистам, что сообщений об ущербе от падения ракет не поступало, и заявил, что Япония направила протест Северной Корее в связи с запуском.

  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

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Сергей Бережной
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