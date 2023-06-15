Баллистические ракеты Северной Кореи упали в морской экономической зоне Японии – Kyodo

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, которые упали у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявления правительства Японии и военных Южной Кореи.

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Министерство обороны Японии заявило, что ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Агентство отмечает, что запуск был произведен вскоре после предупреждения КНДР, что та "предпримет определенные действия" в ответ на массовые учения с боевой стрельбой в Южной Корее недалеко от границы.

Учения, о которых идет речь, проводились Южной Кореей совместно с США с 25 мая по 15 июня.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал журналистам, что сообщений об ущербе от падения ракет не поступало, и заявил, что Япония направила протест Северной Корее в связи с запуском.

16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

31 мая Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезный груз упали в море.

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