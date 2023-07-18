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Байден з емісаром Ватикану обговорять викрадення Росією українських дітей – Politico

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 09:59
Байден з емісаром Ватикану обговорять викрадення Росією українських дітей – Politico - Фото
Маттео Дзуппі (фото - EPA)

Спеціального посланця  Ватикану відправлено до Вашингтона для обговорення із президентом США Джо Байденом ситуації з тисячами депортованих окупантами з України до Росії дітей. Про це пише Politico.

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Згідно із заявою Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі після серії переговорів з гуманітарних питань у Києві та Москві проведе кілька зустрічей у Вашингтоні. Як повідомило джерело, знайоме з питанням, на сьогодні запланована зустріч Дзуппі з Байденом.

Зокрема, посланець папи Франциска має намір обговорити з Байденом долю 20 000 українських дітей, силоміць переміщених окупантами до Росії, повідомили у Ватикані.

Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває у Вашингтоні і буде присутній на деяких зустрічах посланця Святого престолу.

2 липня кардинал Дзуппі заявляв, що його місія зосереджена на гуманітарних питаннях та не включає жодних обговорень "мирного плану".

  • Україні напевно відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що РФ фабрикує судові справи, щоб не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитися.

Читайте також: Тисячі викрадених в Україні дітей перевозять до Білорусі та "виховують" – The Telegrapgh

Сергій Бережний
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