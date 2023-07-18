Байден з емісаром Ватикану обговорять викрадення Росією українських дітей – Politico
Спеціального посланця Ватикану відправлено до Вашингтона для обговорення із президентом США Джо Байденом ситуації з тисячами депортованих окупантами з України до Росії дітей. Про це пише Politico.
Згідно із заявою Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі після серії переговорів з гуманітарних питань у Києві та Москві проведе кілька зустрічей у Вашингтоні. Як повідомило джерело, знайоме з питанням, на сьогодні запланована зустріч Дзуппі з Байденом.
Зокрема, посланець папи Франциска має намір обговорити з Байденом долю 20 000 українських дітей, силоміць переміщених окупантами до Росії, повідомили у Ватикані.
Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває у Вашингтоні і буде присутній на деяких зустрічах посланця Святого престолу.
2 липня кардинал Дзуппі заявляв, що його місія зосереджена на гуманітарних питаннях та не включає жодних обговорень "мирного плану".
- Україні напевно відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що РФ фабрикує судові справи, щоб не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитися.
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