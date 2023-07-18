Байден з емісаром Ватикану обговорять викрадення Росією українських дітей – Politico

Спеціального посланця Ватикану відправлено до Вашингтона для обговорення із президентом США Джо Байденом ситуації з тисячами депортованих окупантами з України до Росії дітей. Про це пише Politico.

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Згідно із заявою Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі після серії переговорів з гуманітарних питань у Києві та Москві проведе кілька зустрічей у Вашингтоні. Як повідомило джерело, знайоме з питанням, на сьогодні запланована зустріч Дзуппі з Байденом.

Зокрема, посланець папи Франциска має намір обговорити з Байденом долю 20 000 українських дітей, силоміць переміщених окупантами до Росії, повідомили у Ватикані.

Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває у Вашингтоні і буде присутній на деяких зустрічах посланця Святого престолу.

2 липня кардинал Дзуппі заявляв, що його місія зосереджена на гуманітарних питаннях та не включає жодних обговорень "мирного плану".

Україні напевно відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що РФ фабрикує судові справи, щоб не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитися.

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