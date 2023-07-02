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Емісар Ватикану в Москві: "Мирні переговори" не обговорювали, лише гуманітарні питання

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 19:39
Емісар Ватикану в Москві:
Кардинал Маттео Зуппі (Фото - EPA)

Кардинал Маттео Дзуппі, якого папа Франциск направив до Москви з місією, яку у Ватикані називають "миротворчою", заявив, що його місія зосереджена на гуманітарних питаннях і не включає жодних обговорень "мирного плану". Про це повідомляє Reuters.

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Кардинал Дзуппі зустрівся в Москві з одним із радників російського диктатора Володимира Путіна, а також з главою РПЦ патріархом Кирилом.

За його словами, зустрічі "були важливими, особливо у гуманітарних аспектах, на яких ми і зосередилися".

Він зазначив, що у темах його зустрічей "немає ні мирного плану, ні посередництва", а "є велике бажання покласти край насильству та зберегти людське життя, починаючи із захисту найменших".

Дзуппі сказав, що найближчими днями зустрінеться з папою Франциском, щоб обговорити результати своїх поїздок.

Раніше Дзуппі був у Києві та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

  • 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.
  • 13 травня президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Італії та Ватикан, де був прийнятий папою римським Франциском.
  • 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має відправитися глава департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клауді.

Читайте також: Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан

Сергій Бережний
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Ватиканпапа францискмиротворча місіяМаттео Дзуппі
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