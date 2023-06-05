Ватикан заявив, що папа Франциск відправив кардинала до України у рамках "мирної місії"
05.06.2023, 10:19
Франциск (Фото: EPA)
Папа римський Франциск відправив в Україну кардинала Маттео Дзуппі, котрий займається "мирною місією". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Ватикану 5 червня.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Святий престол заявив, що Дзуппі, якому Франциск доручив "мирну місію", щоб спробувати закінчити війну Росії проти України, буде у Києві 5 та 6 червня.
Подробиць візиту Ватикан не наводить.
Україна офіційно не підтверджувала приїзду італійського кардинала.
- 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.
- 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.
- 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
Читайте також: Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі