Ватикан заявив, що папа Франциск відправив кардинала до України у рамках "мирної місії"

Папа римський Франциск відправив в Україну кардинала Маттео Дзуппі, котрий займається "мирною місією". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Ватикану 5 червня.

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Святий престол заявив, що Дзуппі, якому Франциск доручив "мирну місію", щоб спробувати закінчити війну Росії проти України, буде у Києві 5 та 6 червня.

Подробиць візиту Ватикан не наводить.

Україна офіційно не підтверджувала приїзду італійського кардинала.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.

18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

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