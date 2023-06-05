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Ватикан заявив, що папа Франциск відправив кардинала до України у рамках "мирної місії"

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 10:19
Ватикан заявив, що папа Франциск відправив кардинала до України у рамках
Франциск (Фото: EPA)

Папа римський Франциск відправив в Україну кардинала Маттео Дзуппі, котрий займається "мирною місією". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Ватикану 5 червня.

Святий престол заявив, що Дзуппі, якому Франциск доручив "мирну місію", щоб спробувати закінчити війну Росії проти України, буде у Києві 5 та 6 червня.

Подробиць візиту Ватикан не наводить.

Україна офіційно не підтверджувала приїзду італійського кардинала.

  • 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.
  • 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.
  • 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Читайте також: Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан 

Дмитро Гриниченко
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