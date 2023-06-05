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Ватикан заявил, что папа Франциск отправил кардинала в Украину в рамках "мирной миссии"

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 10:19
Ватикан заявил, что папа Франциск отправил кардинала в Украину в рамках
Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск отправил в Украину кардинала Маттео Дзуппи, который занимается "мирной миссией". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана 5 июня.

Святой престол заявил, что Дзуппи, которому Франциск поручил "мирную миссию", чтобы попытаться закончить войну России против Украины, будет в Киеве 5 и 6 июня.

Подробности визита Ватикан не приводит.

Украина официально не подтверждала приезд итальянского кардинала. 

  • 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.
  • 13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.
  • 18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Читайте также: Папа Франциск поручил свою мирную миссию в Украине кардиналу Дзуппи – Ватикан 

Дмитрий Гриниченко
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