Ватикан заявил, что папа Франциск отправил кардинала в Украину в рамках "мирной миссии"
05.06.2023, 10:19
Франциск (Фото: EPA)
Папа римский Франциск отправил в Украину кардинала Маттео Дзуппи, который занимается "мирной миссией". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана 5 июня.
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Святой престол заявил, что Дзуппи, которому Франциск поручил "мирную миссию", чтобы попытаться закончить войну России против Украины, будет в Киеве 5 и 6 июня.
Подробности визита Ватикан не приводит.
Украина официально не подтверждала приезд итальянского кардинала.
- 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.
- 13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.
- 18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.
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