Ватикан заявил, что папа Франциск отправил кардинала в Украину в рамках "мирной миссии"

Папа римский Франциск отправил в Украину кардинала Маттео Дзуппи, который занимается "мирной миссией". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана 5 июня.

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Святой престол заявил, что Дзуппи, которому Франциск поручил "мирную миссию", чтобы попытаться закончить войну России против Украины, будет в Киеве 5 и 6 июня.

Подробности визита Ватикан не приводит.

Украина официально не подтверждала приезд итальянского кардинала.

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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