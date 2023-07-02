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Эмиссар Ватикана в Москве: "Мирные переговоры" не обсуждали, только гуманитарные вопросы

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 19:39
Эмиссар Ватикана в Москве:
Кардинал Маттео Зуппи (Фото - EPA)

Кардинал Маттео Дзуппи, которого папа Франциск направил в Москву с миссией, которую в Ватикане называют "миротворческой", заявил, что его миссия сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включает никаких обсуждений "мирного плана". Об этом сообщает Reuters.

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Кардинал Дзуппи встретился в Москве с одним из советников российского диктатора Владимира Путина, а также с главой РПЦ патриархом Кириллом.

По его словам, встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы и сосредоточились".

Он отметил, что в темах его встреч "нет ни мирного плана, ни посредничества", а "есть большое желание положить конец насилию и сохранить человеческую жизнь, начиная с защиты самых малых". 

Дзуппи сказал, что в ближайшие дни встретится с папой Франциском, чтобы обсудить результаты своих поездок.

Ранее Дзуппи был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

  • 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.
  • 13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.
  • 18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Читайте также: Папа Франциск поручил свою мирную миссию в Украине кардиналу Дзуппи – Ватикан 

Сергей Бережной
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