Эмиссар Ватикана в Москве: "Мирные переговоры" не обсуждали, только гуманитарные вопросы

Кардинал Маттео Дзуппи, которого папа Франциск направил в Москву с миссией, которую в Ватикане называют "миротворческой", заявил, что его миссия сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включает никаких обсуждений "мирного плана". Об этом сообщает Reuters.

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Кардинал Дзуппи встретился в Москве с одним из советников российского диктатора Владимира Путина, а также с главой РПЦ патриархом Кириллом.

По его словам, встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы и сосредоточились".

Он отметил, что в темах его встреч "нет ни мирного плана, ни посредничества", а "есть большое желание положить конец насилию и сохранить человеческую жизнь, начиная с защиты самых малых".

Дзуппи сказал, что в ближайшие дни встретится с папой Франциском, чтобы обсудить результаты своих поездок.

Ранее Дзуппи был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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