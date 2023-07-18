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Байден с эмиссаром Ватикана обсудят похищение Россией украинских детей – Politico

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 09:59
Байден с эмиссаром Ватикана обсудят похищение Россией украинских детей – Politico - Фото
Маттео Дзуппи (фото - EPA)

Специальный посланник Ватикана направлен в Вашингтон для  обсуждения с президентом США Джо Байденом ситуации с тысячами депортированных оккупантами из Украины в Россию детей. Об этом пишет Politico.  

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Согласно заявлению Ватикана, кардинал Маттео Дзуппи после серии переговоров по гуманитарным вопросам  в Киеве и Москве проведет несколько встреч в Вашингтоне. Как сообщил изданию источник, знакомый с вопросом, на сегодня запланирована встреча Дзуппи с Байденом.

В частности, посланник папы Франциска намерен обсудить с Байденом судьбу 20 000 украинских детей, которые были насильственно перемещены оккупантами в Россиию, сообщили в Ватикане.

Посол США в Ватикане Джо Доннелли также находится в Вашингтоне и будет присутствовать на некоторых встречах посланника Святого престола.

2 июля кардинал Дзуппи заявлял, что его миссия сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включает никаких обсуждений "мирного плана".

  • Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

Читайте также: Тысячи похищенных в Украине детей перевозят в Беларусь и "воспитывают" – The Telegrapgh

Сергей Бережной
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