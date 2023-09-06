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BBC: У Шотландії напали на українських підлітків, в одного з них – ножові поранення

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 11:23
BBC: У Шотландії напали на українських підлітків, в одного з них – ножові поранення - Фото
Единбург (Фото: Вікіпедія)

Британська поліція розслідує напад, ймовірно, на расовому підґрунті на трьох українських підлітків у шотландському Единбурзі. Про це повідомляє британська служба BBC.

Повідомляють, що один 15-річний і два 13-річних хлопчики прямували до зупинки громадського транспорту в районі Ніддрі Мейнс Роуд близько 20:30 вечора 5 вересня.

Попередньо відомо, що нападниками були "восьмеро молодих людей у чорному одязі".

Двоє членів групи атакували 13-річного підлітка, внаслідок чого той отримав ножове поранення, іншому – порвали вухо, а 15-річного хлопця вдарили кулаком. Учасникам нападу вдалося втекти.

Постраждалим підліткам надали допомогу в лікарні, а в понеділок про інцидент повідомили поліцію, пишуть журналісти. Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до нападу.

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Мілана Головань
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