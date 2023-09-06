BBC: В Шотландии напали на украинских подростков, у одного из них – ножевые ранения

Британская полиция расследует нападение, вероятно, из-за расового вопроса на трех украинских подростков в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщает британская служба BBC.

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Сообщают, что один 15-летний и два 13-летних мальчика направлялись к остановке общественного транспорта в районе Ниддри Мэйнс Роуд около 20:30 вечера 5 сентября.

Предварительно известно, что нападающими были "восемь молодых людей в черной одежде".

Двое членов группы атаковали 13-летнего подростка, в результате чего тот получил ножевое ранение, другому – порвали ухо, а 15-летнего парня ударили кулаком. Участникам нападения удалось скрыться.

Пострадавшим подросткам была оказана помощь в больнице, а в понедельник об инциденте сообщили в полицию, пишут журналисты. Правоохранители пытаются установить причастных к нападению.

23 августа 2023 года в Чехии мужчина напал на двух женщин, когда узнал, что они из Украины.

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