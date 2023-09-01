Требовал говорить по-русски, сбросил с моста. В Германии мужчина напал на детей из Украины

В Германии мужчина напал на группу украинских детей, нанеся некоторым из них телесные повреждения – он якобы требовал от их разговаривать на русском языке и утверждал, что войну начала Украина. Прокуратура Нижней Саксонии, где произошел инцидент, квалифицирует дело как покушение на убийство.

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Эпизод прошел 26 августа в городе Айнбек. Полиция выяснила, что несколько украинских детей гуляли в районе моста.

Неизвестный мужчина, с виду 30-45 лет, якобы приказал детям разговаривать на русском языке. Он также утверждал, что Украина начала войну.

Как утверждают полицейские, мужчина потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и перекинул его через перила в канал.

Ребенок ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, и получил ранение головы и левой стопы. Когда он лежал в канале, мужчина якобы бросил в него стеклянную бутылку, попавшую пострадавшему в участок правого плеча. После этого мужчина скрылся с места преступления.

В прокуратуре заверили, что следственные действия продолжаются, а нападающего разыскивают.

29 августа 2023 года в Германии арестовали россиянина, подозреваемого в поставке в Россию запчастей к военной технике, в частности к беспилотникам.

31 августа Высший региональный суд в Мюнхене приговорил гражданина России к 10 годам тюрьмы за подготовку убийства выехавшего в Германию чеченского оппозиционера.

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