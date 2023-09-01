Вимагав говорити російською та скинув із мосту. У Німеччині чоловік напав на дітей з України

У Німеччині чоловік напав на групу українських дітей, завдавши деяким із них тілесних ушкоджень – він нібито вимагав від них розмовляти російською мовою та стверджував, що війну розпочала Україна. Прокуратура Нижньої Саксонії, де відбувся інцидент, кваліфікує справу як замах на вбивство.

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Епізод відбувся 26 серпня у місті Айнбек. Поліція з’ясувала, що кілька українських дітей гуляли в районі мосту.

Невідомий чоловік, на вигляд 30-45 років, нібито наказав дітям розмовляти російською. Він також стверджував, що Україна розпочала війну.

Як стверджують поліціянти, чоловік потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через поруччя в канал.

Дитина вдарилася об залізні балки, прикріплені до мосту, і зазнала поранень голови та лівої стопи. Коли хлопчик лежав у каналі, чоловік начебто кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в ділянку правого плеча. Після цього чоловік зник із місця злочину.

У прокуратурі запевнили, що слідчі дії тривають, а нападника розшукують.

29 серпня 2023 року у Німеччині заарештували росіянина, якого підозрюють у постачанні до Росії запчастин до військової техніки, зокрема до безпілотників.

31 серпня Вищий регіональний суд у Мюнхені засудив громадянина Росії до 10 років тюрми за підготовку вбивства чеченського опозиціонера, який виїхав до Німеччини.

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