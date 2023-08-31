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Росіянин у Німеччині сів у тюрму на 10 років. Силовики Кадирова замовили йому вбивство – FAZ

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 18:28
Росіянин у Німеччині сів у тюрму на 10 років. Силовики Кадирова замовили йому вбивство – FAZ - Фото
Регіональний суд у Мюнхені (Фото з відкритих джерел)

Німецька газета Frankfurter Allgemeine пише, що Вищий регіональний суд у Мюнхені засудив громадянина Росії до 10 років тюрми за підготовку вбивства чеченського опозиціонера, який виїхав до Німеччини. Як стверджує слідство, це мало відбутися за дорученням силовиків диктатора Чечні Рамзана Кадирова.

Судді визнали доведеним, що обвинувачений Валід Д. погодився "спланувати й організувати вбивство чеченського опозиціонера, який емігрував до Німеччини".

За даними Федеральної прокуратури, 47-річний обвинувачений уже отримав вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, коли судовий процес розпочався в червні 2022 року, і доручив іншому підозрюваному скоїти злочин, чого тоді так і не сталося.

У 2019 році в Берліні вбили колишнього командира взводу Чеченської Республіки Ічкерія за часів Другої чеченської війни й грузинського військового офіцера за часів російсько-грузинської війни 2008 року Зелімхана Хангошвілі. Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився чоловік із російським паспортом, виданим, на ім'я Вадима Соколова. 2021 року суд Берліна засудив Соколова до довічного ув'язнення. У липні минулого року РФ попросила занести Соколова до списку для обміну, проте Німеччина відмовила.
  • 28 серпня 2023 року у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух, дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованому Кадирову. 
  • Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у червні заявив, що бойовики "Ахмата" були помічені поблизу Кліщіївки у районі Бахмута, проте вони "нічого не показали, у них чисто поліцейська функція".

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Мілана Головань
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Німеччиназамах на вбивствоРамзан Кадиров
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