Росіянин у Німеччині сів у тюрму на 10 років. Силовики Кадирова замовили йому вбивство – FAZ
31.08.2023, 18:28
Регіональний суд у Мюнхені (Фото з відкритих джерел)
Німецька газета Frankfurter Allgemeine пише, що Вищий регіональний суд у Мюнхені засудив громадянина Росії до 10 років тюрми за підготовку вбивства чеченського опозиціонера, який виїхав до Німеччини. Як стверджує слідство, це мало відбутися за дорученням силовиків диктатора Чечні Рамзана Кадирова.
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Судді визнали доведеним, що обвинувачений Валід Д. погодився "спланувати й організувати вбивство чеченського опозиціонера, який емігрував до Німеччини".
За даними Федеральної прокуратури, 47-річний обвинувачений уже отримав вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, коли судовий процес розпочався в червні 2022 року, і доручив іншому підозрюваному скоїти злочин, чого тоді так і не сталося.
У 2019 році в Берліні вбили колишнього командира взводу Чеченської Республіки Ічкерія за часів Другої чеченської війни й грузинського військового офіцера за часів російсько-грузинської війни 2008 року Зелімхана Хангошвілі. Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився чоловік із російським паспортом, виданим, на ім'я Вадима Соколова. 2021 року суд Берліна засудив Соколова до довічного ув'язнення. У липні минулого року РФ попросила занести Соколова до списку для обміну, проте Німеччина відмовила.
- 28 серпня 2023 року у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух, дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованому Кадирову.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у червні заявив, що бойовики "Ахмата" були помічені поблизу Кліщіївки у районі Бахмута, проте вони "нічого не показали, у них чисто поліцейська функція".
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