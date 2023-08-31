Россиянин в Германии сел в тюрьму на 10 лет. Силовики Кадырова заказали ему убийство – FAZ

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine пишет, что Высший региональный суд в Мюнхене приговорил гражданина России к 10 годам тюрьмы за подготовку убийства выехавшего в Германию чеченского оппозиционера. Как утверждает следствие, это должно было произойти по поручению силовиков диктатора Чечни Рамзана Кадырова.

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Судьи признали доказанным, что обвиняемый Валид Д. согласился "спланировать и организовать убийство эмигрировавшего в Германию чеченского оппозиционера".

По данным Федеральной прокуратуры, 47-летний обвиняемый уже получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, когда судебный процесс начался в июне 2022 года, и поручил другому подозреваемому совершить преступление, чего тогда так и не произошло.

В 2019 году в Берлине был убит бывший командир взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны и грузинский военный офицер во времена российско-грузинской войны 2008 года Зелимхан Хангошвили. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался мужчина с российским паспортом, выданным на имя Вадима Соколова. В 2021 году суд Берлина приговорил Соколова к пожизненному заключению. В июле прошлого года РФ попросила внести Соколова в список для обмена, однако Германия отказала.

28 августа 2023 года во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв, дрон ударил по зданию импровизированной "казармы" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненному Кадырову.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в июне заявил, что боевики "Ахмата" были замечены вблизи Клищиевки в районе Бахмута, однако они "ничего не показали, у них чисто полицейская функция".

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