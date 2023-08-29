У Німеччині депутат міськради намалював свастику на автівках українців – Spiegel

Німецьке видання Spiegel стверджує, що депутат міськради Баден-Бадена двічі намалював свастику та написав непристойну фразу "F*ck UA" на автівках з українськими номерами, суд його оштрафував.

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Сума штрафу приховується, проте в прокуратурі повідомили, що депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики.

За даними журналістів, епізоди відбулися ще у січні та березні у паркінгу в Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня.

"Зелені", "Християнсько-демократична спілка" (ХДС), а також "Вільні громадяни Баден-Бадена" різко засудили інцидент і закликали депутата подати у відставку.

"Для мене цей процес обурливий. Якщо звинувачення підтвердяться, цій людині доведеться піти у відставку", – заявив лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек.

Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата. Поки вони не ухвалять рішення, коментувати це питання не хочуть. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.

17 серпня 2023 року повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіуса дії та радари GO12.

Глава МЗС Німеччини Бербок повідомила, що Берлін та союзники зараз обговорюють запит України на техніку для розмінування.

24 серпня Німеччина вперше передала Україні ракети до систем Patriot.

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