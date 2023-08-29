У Німеччині депутат міськради намалював свастику на автівках українців – Spiegel
Німецьке видання Spiegel стверджує, що депутат міськради Баден-Бадена двічі намалював свастику та написав непристойну фразу "F*ck UA" на автівках з українськими номерами, суд його оштрафував.
Сума штрафу приховується, проте в прокуратурі повідомили, що депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики.
За даними журналістів, епізоди відбулися ще у січні та березні у паркінгу в Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня.
"Зелені", "Християнсько-демократична спілка" (ХДС), а також "Вільні громадяни Баден-Бадена" різко засудили інцидент і закликали депутата подати у відставку.
"Для мене цей процес обурливий. Якщо звинувачення підтвердяться, цій людині доведеться піти у відставку", – заявив лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек.
Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата. Поки вони не ухвалять рішення, коментувати це питання не хочуть. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.
- 17 серпня 2023 року повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіуса дії та радари GO12.
- Глава МЗС Німеччини Бербок повідомила, що Берлін та союзники зараз обговорюють запит України на техніку для розмінування.
- 24 серпня Німеччина вперше передала Україні ракети до систем Patriot.
Читайте також: "Не думаю, що на це піде рік". Резніков впевнений, що Німеччина передасть Україні ракети Taurus
Коментарі