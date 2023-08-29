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У Німеччині депутат міськради намалював свастику на автівках українців – Spiegel

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 08:00
У Німеччині депутат міськради намалював свастику на автівках українців – Spiegel - Фото
Поліція Німеччини (Ілюстративне фото)

Німецьке видання Spiegel стверджує, що депутат міськради Баден-Бадена двічі намалював свастику та написав непристойну фразу "F*ck UA" на автівках з українськими номерами, суд його оштрафував.

Сума штрафу приховується, проте в прокуратурі повідомили, що депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики.

За даними журналістів, епізоди відбулися ще у січні та березні у паркінгу в Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня.

"Зелені", "Християнсько-демократична спілка" (ХДС), а також "Вільні громадяни Баден-Бадена" різко засудили інцидент і закликали депутата подати у відставку.

"Для мене цей процес обурливий. Якщо звинувачення підтвердяться, цій людині доведеться піти у відставку", – заявив лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек.

Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата. Поки вони не ухвалять рішення, коментувати це питання не хочуть. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.

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Мілана Головань
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