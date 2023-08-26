"Не думаю, що на це піде рік". Резніков впевнений, що Німеччина передасть Україні ракети Taurus
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.
За його словами, він оптимістичний у питанні Taurus та бачить, що в майбутньому Німеччина передасть Україні ракети.
"Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато дуже сучасних речей", — сказав Резніков.
Він зазначив, що поставка не триватиме рік.
"Це справді складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік", — заявив глава відомства.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
- 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
- Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".
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