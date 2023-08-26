"Не думаю, что на это уйдет год". Резников уверен, что Германия передаст Украине Taurus
Министр обороны Алексей Резников считает, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, он оптимистичен в вопросе Taurus и видит, что в будущем Германия передаст Украине ракеты.
"Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", — сказал Резников.
Он отметил, что поставка не займет год.
"Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год", — заявил глава ведомства.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже вскоре.
- Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".
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